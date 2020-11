«Terremoto, 40 anni dopo», lo speciale in edicola gratis con Il Mattino

In omaggio con il Mattino di oggi, 23 novembre 2020, un supplemento di 24 pagine interamente dedicato al quarantennale del sisma dell'80 in Campania e Basilicata. Uno speciale, curato da Aldo Balestra, con inchieste, interviste, servizi, reportage su tutti i temi relativi al terremoto e al complesso processo di ricostruzione, oggi ultimato al 94%. Un'approfondita analisi anche sugli errori, i costi, le distorsioni del progetto complessivo posto in essere dallo Stato per lo sviluppo nelle aree del terremoto, già depresse e carenti prima dell'evento. Le intromissioni della camorra e i grandi sprechi, lo stato delle grandi opere, i progetti in corso. Tra le voci, parlano il ministro del Sud, Provenzano, e l'ex premier De Mita: due politici, con oltre 50 anni di differenza d'età, a confronto sull'argomento. I ricordi del giornalista Pietro Gargano, tra i protagonisti della stagione d'impegno del Mattino dal giorno della scossa in poi, con il famoso titolo «Fate Presto». La testimonianza da Los Angeles dell'attore californiano Tomas Arana, che il 23 novembre 1980 era a Napoli e partecipò ai soccorsi in Irpinia. Questo e tantissimo altro in Speciale da non perdere e collezionare, oggi in omaggio con Il Mattino.

