Tesoro di San Gennaro, riapre il museo: due ingressi al costo di uno

Aumentano le riaperture di gallerie e musei, e iniziano a tornare anche i tour e le visite guidate a tema sia per le vie del centro storico che nei quartieri collinari. Tra le riaperture più attese quelle del museo del Tesoro di San Gennaro, che per l'occasione propone un biglietto 2x1, e Cappella di Sansevero che riapre giovedì. Due gli appuntamenti da non perdere per gli appassionati d'arte contemporanea nei prossimi giorni: la mostra che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati