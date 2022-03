The biografer, un libro per raccogliere le storie della porta accanto

Biografie per conservare il bene più prezioso, i ricordi. Per salvaguardare il tesoro più grande, la memoria. Si chiama The biografer, il progetto concepito da Paolo Maria Chiarolanza Ad della casa editrice napoletana Formazione Evoluzione, che, dalla sua sede e redazione, ha avviato il progetto The biografer.

Spiega Chiarolanza: «Immaginate di donare ad una persona amata la possibilità di potersi aprire in un colloquio con un biografo e il suo ascolto attento, gentile che saprà cogliere e raccogliere in un libro la memoria, i sorrisi, le cadute, i rialzamenti, le speranze, le promesse, l’intera vita di una persona comune e anche non comune per realizzarne una storia preziosa, una biografia, un libro». Il tutto finalizzato ad una pubblicazione digitale e cartacea.

Il progetto vede la luce a partire dal mese di marzo.