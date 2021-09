Amal, a Capodimonte la marionetta simbolo dei bimbi rifiugiati

The Walk-il Cammino, il festival itinerante in favore dei diritti dei bambini rifugiati, ha fatto tappa a Napoli. La piccola Amal (“speranza” in lingua araba), una marionetta alta tre metri e mezzo che rappresenta una bambina siriana, creata dalla Handspring Puppet Company, è stata anche al Museo e Real Bosco di Capodimonte. Dove ha incontrato 60 bambini pronti a darle il benvenuto insieme con gli animali fantastici del Bosco realizzati in cartapesta e un grande aquilone colorato realizzato dall'artista Paolo La Motta. .

Il viaggio e il documentario "La piccola Amal" vogliono rappresentare 34 milioni di bambini rifugiati e sfollati, tanti separati dalle loro famiglie. L'obiettivo è non dimenticare. Il programma completo è disponibile sul sito web di The Walk: https://www.walkwithamal.org/it/eventi/