CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 8 Agosto 2019, 11:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pompei registra cifre da record: per la fine dell'anno i visitatori stimati supereranno i 4 milioni. Questo boom porta, necessariamente, a lunghe file alle biglietterie e a qualche lamentela tra i turisti. «Sono cifre importanti - spiega il direttore generale del Parco Archeologico Massimo Osanna - frutto del riscontro positivo di immagine che negli ultimi anni Pompei ha raggiunto. Ciò ci rende orgogliosi, ma ci richiede tanto impegno anzitutto sul piano della tutela del monumento ma anche dei servizi per i visitatori, che vannomigliorati. Gli accessi al sito non sono più adeguati al flusso attuale di visitatori e sono in corso lavori di progettazione per renderli più funzionali. Tuttavia i tempi di attesa delle file alle biglietterie statisticamente non superano i 15 minuti in periodi di alta stagione, tempi standard, se non inferiori agli altri grandi attrattori come Colosseo e Galleria degli Uffizi. Inoltre, per facilitare l'accesso e ovviare alle file, c'è la possibilità di acquisto on-line».