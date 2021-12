Torna, in Campania il salone per l’orientamento alle scelte post-diploma dello studente

Il salone dello studente di campus fa tappa in Campania con un’edizione digitale e totalmente gratuita. Sette giorni (13-19 dicembre) ricchi di appuntamenti e stand virtuali, online e on demand, per far conoscere ai 320mila studenti delle scuole superiori della regione tutte le offerte formative post diploma. I primi quattro giorni (13-16 dicembre) gli eventi saranno in diretta streaming, mentre dal 17 al 19 dicembre saranno riproducibili on demand sulla piattaforma www.salonedellostudente.it. Al Salone, che abbraccia anche il territorio gli studenti della Calabria, partecipano università, scuole e accademie nazionali e internazionali.

Tra le realtà del territorio, alla manifestazione partecipano l’università degli studi di Napoli “Federico II”, l’università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, l’università degli studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, Iuad Accademia della moda di Napoli, l’università Telematica “Pegaso”.

La pandemia non ha fermato il desiderio dei ragazzi di costruire le basi per il proprio futuro e se in Italia le immatricolazioni per l’anno accademico 2020/2021 sono incrementate del 5,7% (dati Miur) rispetto all’anno precedente, per quanto riguarda il dato complessivo delle università di Campania e Calabria, lo scorso anno il numero degli immatricolati era cresciuto del 4,8% in linea con l’andamento nazionale. In particolare spicca il +20% dell’Università Telematica Pegaso, dove è forte la presenza maschile con il 70% dei 6.379 immatricolati, e il +4,8% dell’Università Vanvitelli questa caratterizzata da una maggior presenza di ragazze, il 59%, così come l’Università Suor Orsola Benincasa dove la presenza femminile è all’84%.

Il salone dello studente, che l’anno scorso è stato seguito online da 1 milione e 300mila studenti, riproduce in rete quanto gli studenti hanno trovato durante le edizioni in presenza degli anni scorsi. Come in una fiera reale, infatti, gli studenti che si “recheranno” al Salone collegandosi al sito www.salonedellostudente.it troveranno nel Padiglione Espositivo gli stand virtuali di accademie, ITS e atenei. Qui gli studenti potranno entrare, singolarmente o con tutta la classe, nella room privata e parlare di persona con il referente dell’ateneo per chiedere informazioni.

Il Programma

Gli eventi comprendono 450 appuntamenti e incontri di offerte formative post diploma, in forma interattiva dal 13 al 16 dicembre, dalle 9 alle 16. Fino a domenica 19 dicembre si troveranno in rete tutti i materiali con le brochure scaricabili dei corsi e i video-webinar andati in live durante la prima parte della settimana.

Come scegliere l’università (e non solo) è la tavola rotonda che aprirà il salone dello studente della Campania e Calabria lunedì 13 dicembre, ore 9.20. Mentre Le professioni del futuro è l’evento di mercoledì 15 dicembre, alle 11.00, per saperne di più sul mondo del lavoro, organizzato da fondazione studi consulenti del lavoro.

Essere cittadini del futuro per esserlo oggi. Next Generation Citizens è l’iniziativa, legata al Salone dello Studente della Calabria e della Campania, organizzata in collaborazione con Eu direct di Reggio Calabria incentrata su educazione civica e cittadinanza digitale. Il tema dell’incontro, che si terrà online mercoledì 15 dicembre dalle 9,30 alle 11, è quello della cittadinanza consapevole da declinare lungo un percorso di educazione civica che passa attraverso la cittadinanza europea, legata alle opportunità di studio e lavoro, e attraverso la cittadinanza etica, e per un uso consapevole del web. Modera il webinar Domenico Ioppolo, amministratore delegato Campus Editori.

A tu per tu è uno spazio di dialogo con le università italiane per confrontarsi sul mondo accademico dei prossimi anni e sulle opportunità che formazione e lavoro riservano ai giovani. Con la formula di 30 minuti, 5 domande, 1 ospite, al salone parteciperanno, lunedì 13 dicembre alle 10.30 Università Federico II con Piero Salatino, professore delegato all’Orientamento e ai Rapporti con il Sistema Scolastico, martedì 14 alle ore 10.30 l’università Suor Orsola Benincasa presente il Rettore, professor Lucio d’Alessandro e giovedì 16 alle 11.30 l’università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli con il delegato del rettore all’Orientamento, professor Roberto Marcone.

Sono previsti tutti i giorni appuntamenti e incontri live divisi per aree, Scienze, Medico Sanitaria, Socio Economica, Umanistica, Ingegneria e Tecnologia. Spazi nei quali l’Università si presenta, ascolta, offre formazione a educatori e insegnanti. In particolare il 14 dicembre alle 15 è in programma il webinar L’Università in Ascolto, alla presenza di Angela Costabile, delegata del rettore per il Counseling psicologico, Maria Francesca Freda, responsabile dei servizi psicologici, Centro SInAPSi, Università Federico II, Napoli, Anna Cannata e Francesco Craig, psicologi e psicoterapeuti.

Al Salone gli studenti potranno mettersi alla prova con le simulazioni dei test d’ingresso ai corsi di laurea forniti da Dispenso Academy. Dal 13 al 16 dicembre, Test psico-attitudinale per la scelta del percorso universitario (10.30-11.15), Simulazione test d’ingresso Medicina, Economia e Ingegneria (11.15-12.15) e Domande e risposte: i tutor rispondono ai quesiti sui test d’ammissione (12.15-12.30).

Emiliano Maria Cappuccitti, HR director Coca-Cola HBC Italia, presenta il suo libro “Oggi mi laureo… domani che faccio?”, guida per i giovani che si affacciano al lavoro in Italia e all’estero. Martedì 14 dicembre, alle 10, tratterà di Job tips per il lavoro. Consigli pratici e strumenti da tenere sempre in mente”.

Quello con la moda è l’appuntamento previsto per il Creative Day, in programma il 15 dicembre in collaborazione con l’Istituto Modartech di Pontedera (Pi), evento dedicato all’orientamento in ambito moda, design e comunicazione per accompagnare gli studenti nella scoperta delle professioni della creatività.

Un ciclo di incontri dedicato agli insegnanti che approfondisce le tematiche inerenti l’orientamento in uscita, fornendo strumenti e competenze per guidare e consigliare i giovani al termine del percorso scolastico. Il 14 dicembre (15-16,30) il tema sarà La gestione dell’imprevisto. Alla scoperta di un piano B. L’iniziativa si configura, per i docenti partecipanti, come attività formativa.

I ragazzi troveranno anche percorsi espositivi interattivi dove sfogliare videogallery e scaricare brochure di sedi e corsi; sale workshop dove seguire incontri e webinar; sportelli counseling di coaching in cui porre domande e dialogare con gli interlocutori. Si parlerà anche delle nuove modalità di costruzione e presentazione del curriculum vitae, su come affrontare un colloquio di lavoro, sulle possibilità di studio all’estero, sul prestito universitario e delle professioni del futuro. Altri servizi sono i Test per misurare le proprie competenze; Test d’inglese; Questionario degli Interessi Scientifici. Colloqui di Orientamento Individuali prenotabili alla mail salonedellostudente@class.it Il Salone dello Studente della Campania e Calabria è valido come Pcto e le scuole possono riceverne i relativi attestati chiedendoli all’indirizzo salonedellostudente@class.it.