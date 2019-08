Totò ai Quartieri spagnoli: ecco i murales di Ozon

Sabato 10 Agosto 2019, 10:50 - Ultimo aggiornamento: 10-08-2019 11:04

Murales ai Quartieri spagnoli per attirare sempre più turisti e rendere più bella l'area a ridosso di via Toledo, ricordando la storia della città e i personaggi che l'hanno resa celebre dal punto di vista culturale. In via Portacarrese arriva ora Totò vestito da donna come in "Totò truffa '62", dopo gli altri lavori di street art completati nei giorni scorsi sempre nella stessa zona.Da un'idea di Massimiliano Mantice è nata un'opera d’arte regalata dal maestro Lino Ozon. L’associazione culturale Onlus VivaNapoli che si impegna in questo progetto, con l'appoggio di Quartieri Spagnoli Official come si legge nelle pagine facebook dedicate all'iniziativa, rende così il quartiere "ancora più bello e affascinante con tante opere da fotografare e far conoscere a tutti attraverso i social", come sottolinea Salvatore Visone commerciante della zona e anima di Quartieri Spagnoli Official. Il maestro Ozon è stato anche fonte di ispirazione per i giovanissimi presenti che hanno seguito la realizzazione delle opere di street art e potrebbero scegliere la stessa strada per esprimere così la propria arte.