Totò, 55 anni dalla morte ancora senza museo ma lo celebra la street art

Oggi sono 55 anni dalla morte di Totò e mentre resta un miraggio un museo in suo onore, nella città dove è nato, ci pensano i nuovi linguaggi dell'arte a celebrare il comico. Diversi street artist continuano a tributare al Principe della risata omaggi spontanei, soprattutto murales, ed esce per Panini Comics il primo volume della graphic novel «Totò, L'erede di Don Chisciotte» di Fabio Celoni che recupera un trattamento cinematografico del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati