Teatro Trianon, presentato il cartellone 2023-2024. Colella: «È proprio ‘Na bella staggione’»

«È proprio ‘Na bella staggione’». Esprime profonda soddisfazione Sergio Colella, Consigliere delegato allo Sport, Giovani ed Eventi della Città Metropolitana di Napoli, intervenuto alla conferenza stampa di presentazione del cartellone della nuova stagione 2023-2024 del Trianon, teatro della canzone napoletana.

«Siamo ben felici di poter sostenere l'offerta culturale messa in campo dalla direzione artistica di Marisa Laurito e dal presidente Giovanni Pinto. Il Trianon si conferma un presidio di cultura e legalità per la città e un simbolo dell'identità napoletana, che si apre al mondo con il suo linguaggio universale», ha continuato Colella.

Per il Consigliere delegato agli Eventi «il Trianon continua a diffondere la bellezza della canzone napoletana in Italia e all'estero, proseguendo l'opera di promozione turistica e contribuendo a diffondere ovunque il fascino della tradizione partenopea nel mondo. Soprattutto in questo momento, che vede Napoli al centro dei flussi turistici internazionali è fondamentale avere un presidio di quella che è considerata una delle eccellenze del nostro territorio, di cui tutti i turisti, oltre che i cittadini metropolitani, vogliono godere: la tradizione teatrale e musicale napoletana. È proprio per garantire questa offerta culturale che, come Città Metropolitana, sosteniamo e continueremo a sostenere il Teatro Trianon, il teatro della canzone napoletana».