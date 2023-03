Tribunale di Napoli, Gennaro Tortora e Maria Giovanna Veneruso leggono le storiche arringhe di De Marsico

Grande successo al tribunale “A.Criscuolo” di Napoli per la lettura delle arringhe dell’avvocato Alfredo De Marsico organizzata dall’associazione “Calamandrei”, alla presenza del presidente dell’Ordine degli avvocati Titti Troianiello, del professor Massimo Di Lauro e di alcuni consiglieri di Camera penale. L’avvocato Gennaro Tortora e Maria Giovanna Veneruso hanno curato la lettura e l’arringa, che sono state rappresentate in un gioco peculiare della doppia voce suggestionando, e non poco, la platea che ha gremito la sala Metafora del tribunale. «Sono emozionato per aver avuto la possibilità di confrontarmi con un’opera così intensa e forte, come quella dell’avvocato De Marsico - ha detto Gennaro Tortora – e posso ben dire di aver vissuto un’esperienza suggestiva e coinvolgente».

Ha chiuso l’evento l’intervento di Antonio del Vecchio che ha tracciato un profilo del maestro De Marsico in modo impeccabile. L’associazione “Calamandrei” come ha assicurato il suo presidente e ideatore dell’iniziativa Aldo Franceschini, «continuerà a rappresentare gli scritti dei più grandi maestri dell’Avvocatura».