Tribunale di Napoli, la Giustizia mostrata sulla tela

Il Tribunale trasformato in galleria d’arte, la giustizia mostrata su tela. Dodici i dipinti del barocco italiano eccezionalmente esposti. Il più interessante e feroce è quello di «Salomè» che riceve la testa del Battista, firmato da uno dei primi seguaci di Caravaggio a Napoli, Carlo Sellitto. Un altro, di pregio, è il «San Francesco d’Assisi» di Luca Giordano: per l’incarnato e le lacrime che sembrano fuoriuscire dal quadro. Ma un altro, di Giuseppe Bonito, è il simbolo della kermesse: raffigura una donna con la bilancia in una mano, per pesare le colpe, nell’altra impugna una spada, per punire. È l’«Allegoria della giustizia» realizzata dal pittore stabiese nel Settecento, collocata nella piazza coperta, vicino alle aule delle udienze, e attualissima. Senza dubbio, l’immagine più adatta per portare la bellezza e un messaggio di luce in un luogo altrimenti grigio, ogni giorno attraversato da imputati, magistrati, giudici, avvocati. «In un palazzo di per sé arido», riassume Eugenio Forgillo, presidente facente funzioni della Corte d’Appello, e subito auspica ulteriori iniziative. Così il Tribunale diventa accessibile a tutti e non più percepito come avverso per i tempi dei processi e i capi di accusa. «Visitabile anche dagli studenti», li invita il prefetto Claudio Palomba.



L’allestimento è in un piccolo spazio ideato per l’occasione, carico di significati. «La pianta ottagonale richiama la forma di un battistero paleocristiano e vuole indicare un percorso di salvezza per l’uomo, che è chiamato alla catarsi». Ecco, il messaggio: «L’arte può sedurre le coscienze, purificare ed educare», dice don Gianni Citro, storico organizzatore del «Meeting del mare» di Marina di Camerota («Con ospiti in arrivo, dal 1 al 4 giugno 2023, anche da Sanremo», anticipa).



Il sacerdote spegne 54 candeline proprio nel Tribunale: assieme al magistrato Nicola Graziano è curatore della mostra nonché collezionista. «Sono mie quattro opere», spiega, sostenitore della possibilità di far ammirare l’arte fuori dai musei. Ad esempio, nei beni confiscati alla camorra o nelle discariche dei veleni e delle polemiche. «Bellezza e rifiuti» è il prossimo suggestivo accostamento che don Gianni immagina a Malagrotta nella capitale, dopo «Bellezza e giustizia: drammaturgia del diritto nella pittura barocca», questo il titolo dell’iniziativa presentata ieri sulle note di Vivaldi. «La più complicata», aggiunge il parroco, che svela le difficoltà incontrate per trasferire 250 pannelli al di là dei metal detector. «Sono stati portati in spalla, per quattro piani, dalla scala di emergenza», e ringrazia gli operai. Impegnativo anche l’iter per le autorizzazioni sostenuto dal presidente del Tribunale, Elisabetta Garzo, sensibile e decisa a vincere la sfida. «Il suo entusiasmo è stato trascinante», interviene il procuratore generale, Luigi Riello. Annuisce Marco Campora, presidente della Camera penale, con la Regione tra i partner.

Evidenti i timori sul fronte della sicurezza affidata a polizia e telecamere (segnalate ovunque), anche per il valore delle dodici opere, assicurate per oltre un milione di euro. Tutte provengono da collezioni private sparse tra Napoli, Salerno e Lecce e sono anche di Filippo Vitale, Pietro Novelli, Agostino Beltrano, Giuseppe Piscopo, Simone Cantarini, Johann Carl Loth, Giovanni Battista Beinaschi. Un dipinto di Bonito appartiene al medico Maurizio Saturno: «Acquistato all’asta, descrive l’inganno di una donna che sfila un orecchino a una ragazza, mentre le legge la mano», riepiloga il professionista, indicando un cartoncino giallo sotto la didascalia: ogni tela è accompagnata da una riflessione. E quella sulla crudeltà di Salomè riporta i versetti del Vangelo di Matteo. Bellezza e giustizia, ma anche fede: nel futuro. La mostra è visitabile fino al 15 marzo, dal lunedì al sabato (9-14), nella piazza Coperta del Tribunale. Al centro direzionale.