Troisi poeta Massimo, de Magistris inaugura la mostra: «Grazie Massimo»

«Abbiamo inaugurato al Castel dell'Ovo la mostra Troisi poeta Massimo. Foto, documenti e immagini inedite, mai conosciute. Che dire? Per me è stato davvero difficile trattenere le lacrime e so di interpretare il sentimento di tutti quelli come me che hanno Massimo nel cuore. In questo periodo, per rinascere, non poteva esserci antidoto culturale migliore». Lo scrive oggi su Facebook il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.

APPROFONDIMENTI L'ARTE Troisi poeta Massimo, apre la mostra al Castel dell'Ovo: e spunta... L'INIZIATIVA «Troisi poeta Massimo», a Castel dell'Ovo la mostra... LA RASSEGNA Maggio dei monumenti, la scommessa di Napoli: ecco il cartellone ai...

«Venitela a vedere, ad ascoltare, a leggere, venite a riflettere su un uomo immenso che rivoluzionò la televisione ed il cinema italiano tra la fine degli anni '70 e gli inizi degli anni '80. Mi auguro fortemente che questa mostra possa essere visitata da più persone possibili, e che questa estate possano venire da tutta Italia e dal mondo, perché Massimo meritava questo e molto altro ancora. Chissà se aveva capito fino in fondo quanto la sua arte, la sua poesia, ci aveva reso orgogliosi di essere napoletani. Grazie Massimo» conclude il sindaco.