Teresa Armato, assessore al Turismo e al commercio il cosiddetto "oro di Napoli" teme contraccolpi negativi dal bradisismo?

«Il sindaco Manfredi ha spiegato bene come stanno le cose con parole di verità, quanto sta accadendo non mette in discussione la stagione turistica della città, la nostra macchina organizzativa non si è fermata mai. Sono stati controllati tutti i luoghi turistici che già non rientrano nella fascia gialla ed tutto tranquillo noi andiamo avanti».

APPROFONDIMENTI Catacombe di Napoli, il patto tra giovani e diocesi: avanti con la Paranza Reggia di Caserta con il “Lungoreggia liberato”: il biglietto da visita per la svolta turismo Napoli, il Festival del Giallo arriva in città con super ospiti

Quindi non le risultano disdette?

«Ho parlato con gli albergatori e tutti gli operatori del settore: non ci sono disdette se non alcune rare nell'area flegrea. La stagione ha come prospettiva di superare quella del 2023 che è stata da record: possiamo già dire che tra gennaio a metà maggio abbiamo una presenza rispetto allo stesso periodo del 2023 maggiore del 15-20%. È un dato che vale per tutti i settori anche per il commercio e ce lo conferma Confesercenti. Dati particolarmente positivi perché pensavamo che il record fosse dovuto all'effetto scudetto, un evento che purtroppo non capita ogni anno, invece possiamo parlare di "effetto Napoli"».

Vale a dire?

«Ho partecipato a un webinar organizzato dalla Federico II con gli assessori al turismo di altre città quali Verona, Bologna e Venezia per fare degli esempi. Tutti stanno attenzionando Napoli e vogliono sapere cosa sta succedendo dalle nostre parti. Basta pensare che in termini percentuali, non assoluti, Napoli ha superato Venezia come presenze. Negli ultimi due anni i nostri turisti sono aumentati rispetto a Venezia».

Concretamente che dati ha lei?

«Per il ponte del 2 giugno secondo il nostro "Osservatorio del Turismo" avremo 160 mila presenze in più rispetto al 2023 quando prevedemmo che ne sarebbero arrivati 400mila e invece ci fu la bellissima sorpresa che sfiorammo il mezzo milione. Posso dire con un pizzico di orgoglio che stanno attenzionando Napoli anche come modello di gestione. E mi riferisco al fatto che stiamo spendendo bene tutti fondi pubblici quelli dell'alta tecnologia applicata al turismo, anche così si spiega il boom».

Eppure c'è il timore della turistificazione della città e del Centro storico: come stanno le cose?

«C'è un rapporto dello Svimez dove si evidenzia che la presenza pro capite dei turisti è inferiore alle altre città turistiche. La sensazione della turistificazione la si ha perché i visitatori si recano in massa nel centro storico. Noi stiamo studiando come decentrare questi flussi su altri pezzi di città, come l'area est, a Bagnoli e in collina. Per esempio al Vomero nella Floridiana, che è un gioiello, abbiamo fatto il "Festival del giallo" ed è stato un successo. Napoli si sta aprendo a mercati turistici nuovi e ricchi quali l'Inghilterra la Francia gli Stati Uniti e ci sono moltissimi brasiliani. Faccio un appello agli imprenditori. Investire in strutture di accoglienza non solo in centro ma a est e a Bagnoli dove c'è il mare e ci sono i mezzi di trasporto. Il turismo balneare a Napoli è una cosa nuova. I turisti vengono per fare anche la classica villeggiatura c'è una forte domanda ecco perché stiamo accelerando per dare sempre più spiagge a Napoli».

Cosa è l'effetto Napoli? Come lo descriverebbe?

«Al di là delle bellezze storiche, del clima, degli sforzi che stiamo facendo come amministrazione, il valore aggiunto siamo noi napoletani. I turisti da noi vivono una esperienza che va oltre la storia, l'enogastronomia e il mare. I visitatori sono colpiti dal nostro modo di essere. Io ne incontro tanti e sa cosa mi dicono? "Voi ci fate un sorriso anche di mattina presto". Non è l'inconografia vetusta della napoletanità, ma è il nostro modo di accogliere»

Sui servizi il Comune come si sta organizzando?

«Negli ultimi due anni abbiamo fatto molto su pulizia e trasporti, certo c'è da fare ancora ma miglioriamo. Quest'anno ci saranno più infopoint, anche mobili, sulle bici che daranno le prime informazioni a chi arriva. Più servizi igienici fissi nei luoghi di maggiore affluenza».