Il turismo religioso e la valorizzazione del patrimonio di Ischia, esperti a confronto nella Chiesa della Madonna delle Grazie

Il 16 novembre, dalle 11.30, presso la Chiesa della Madonna delle Grazie, sita in piazza Municipio, avrà luogo a Forio, il convegno internazionale sul tema “Il turismo religioso e la valorizzazione del patrimonio architettonico e storico dell’Isola d’Ischia. Il turismo religioso? Start up innovativa”. Un tema di Storia delle istituzioni e delle dottrine politiche, promosso dal Gruppo di ricerca “L’iconografia e l’iconologia dei Beni Culturali”.



L’evento culturale, voluto dall’Arciconfraternita Santa Maria Visitapoveri, in collaborazione con la Rivista scientifica “Il Pozzo. Idee di Storia delle istituzioni e delle Dottrine politiche”, si sofferma sui percorsi dell’anima, individuati dall’Assessorato allo Sviluppo e Promozione del Turismo della Regione Campania, per “promuovere lo straordinario, imperdibile patrimonio regionale, legando il turismo slow agli itinerari naturalistico-religiosi e mettendo in rete i complessi monumentali dedicati alla fede”: «Un’esperienza unica che unisce al valore artistico e storico dei luoghi, la bellezza della natura e delle tradizioni, che si perdono nel tempo − come evidenziato già dal “Direttorio su pietà popolare e Liturgia. Principi e orientamenti” − favorendo anche la “valorizzazione” del patrimonio architettonico e storico. Una proposta concreta di economia applicata, offerta alla riflessione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. In tal senso, assume rilievo anche il ruolo che può assumere l'Albania, vicina a tutti i grandi bacini del Mediterraneo, soprattutto l’Italia».



I lavori del convegno saranno presieduti dal vescovo d’Ischia Pietro Lagnese. Dopo l’introduzione, curata da Maria Anna Verde, avrà luogo la presentazione dell’iniziativa, con una relazione sul tema “Il turismo religioso? Start up innovativa”, tenuta dal prof Leone Melillo dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope. Sono previsti gli indirizzi di saluto del rettore dell’Università Parthenope Alberto Carotenuto, del sindaco di Forio Francesco Del Deo, dell'assessore regionale Corrado Matera, del direttore generale dell’Ufficio Scolastico per la Campania Luisa Franzese, del presidente del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli Edoardo Cosenza, del presidente del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori di Napoli e provincia Leonardo Di Mauro, del presidente del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli e del presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Antonio Tafuri.



Avrà quindi luogo la “prima sessione” dei lavori del convegno internazionale, che si soffermerà sul tema “Il turismo religioso dei percorsi storici”. Modera Gaetano Ferrandino. Sono previsti gli interventi di Alessandro Arienzo, Francesco Paolo Casavola, Salvatore Lauro, Massimo Lucidi e Francesco Urraro.



Seguirà, quindi, la “seconda sessione” sul tema “La valorizzazione del patrimonio architettonico e storico”. Dopo la “presentazione del progetto” sul tema “La decimana santa”, su cui si soffermerà Gaetano Maschio, è prevista la “Descrizione del progetto”, analizzato da Ciro D’Angelo. Discutono Luigi Compagna, Mario Coppeto, Antonio Coppola, Ettore Nardi, Mario Rispoli, Domenico Visone e Corrado Limongi.



Gli atti del convegno internazionale saranno pubblicati nel prossimo numero della Rivista scientifica “Il Pozzo. Idee di Storia delle istituzioni e delle Dottrine politiche”, Trinacria Editions - New York.















© RIPRODUZIONE RISERVATA