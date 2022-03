Ucraina, gala della pace al teatro San Carlo: c'è l'étoile scampata da Kiev

Anastasia Gurskaya è la prima ballerina dell'Opera Nazionale Ucraina, a Kiev. Diplomata nel 2018 alla State Choreographic School, e dal 2020 solista, ha in repertorio alcune delle più celebri eroine della danza, da Clara nello «Schiaccianoci» a Kitri nel «Don Chisciotte». Pochi giorni fa è riuscita a lasciare la sua città sotto le bombe. Ma non ha abbandonato le scarpette rosa. E sarà l'ospite straordinaria di un gala di fundraising per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati