Uffizi di Firenze su Tik Tok, secondo per seguaci il Mann

Superato un milione di like per le Gallerie degli Uffizi su TikTok. Il museo fiorentino ha oltrepassato il traguardo con il video dedicato alla visita di Dua Lipa (in appena tre giorni, oltre 268mila visualizzazioni) e domani pubblicherà una clip speciale per festeggiare l'evento. Su TikTok, con oltre 116,7mila follower, si spiega dalle Gallerie, gli Uffizi «sono di gran lunga il più seguito museo italiano (secondo, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli con 19,2mila seguaci); a livello planetario, le Gallerie si posizionano sul terzo gradino del podio, dietro al Prado di Madrid (395,5k follower, 3,2 milioni di like), alla National Gallery di Londra (203,9k follower, 1,1 milione di like), ma davanti al Rijksmuseum di Amsterdam (111,2k follower, 564,4k like) e al Metropolitan Museum di New York (50,8k follower, 238,5k like)». «I numeri dei giovani che vediamo sui social si traducono in visite reali al museo: in questo sta il vero successo degli Uffizi su TikTok. I ragazzi e le ragazze scoprono le nostre opere sui social e poi vengono a conoscerle dal vero in galleria. Questo è confermato dall'aumento della loro presenza in Galleria e da una partecipazione sempre più forte alle nostre iniziative didattiche», commenta il direttore Eike Schmidt.

