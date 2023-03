Un mese fa la scomparsa di Sergio Solli: a Napoli una messa in suo ricordo

E’ già trascorso un mese da quando Napoli ha perso un altro dei suoi figli, Sergio Solli. L’attore, che si è spento lo scorso 3 febbraio ad Agerola, sarà ricordato martedì 7 marzo alle 19 nella chiesa di San Ferdinando a Piazza Trieste e Trento, nella sua Napoli. Tanti gli amici che interverranno, tra gli altri: Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Benedetto Casillo, Bruno Garofalo, Marisa Laurito e Isa Danieli.

Dal teatro al cinema sino alla tv, Sergio Solli è stato un grande attore. Da giovanissimo entrò a far parte della compagnia di Eduardo De Filippo lavorando nelle note commedie, "De Pretore Vincenzo", "Gli esami non finiscono mai", "Natale in casa Cupiello", "Le voci di dentro", "Quei figuri di tanti anni fa". Solli fece parte anche del cast di molti film cult di Luciano De Crescenzo da "Così parlò Bellavista" a "Il mistero di Bellavista" e "32 dicembre".

Nella sua lunga carriera fu diretto anche da registi come Luigi Magni, Mario Martone, Marco Tullio Giordana, Lina Wertmuller, Francesco Patierno, Sydney Sibilia, ma anche Terry Gilliam, Michael Radford e Woody Allen.