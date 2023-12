Una piattaforma informatica per scoprire come è cambiata la Campania: la presenta l'Orientale

"Per una cartografia della governance territoriale della Città Metropolitana di Napoli tra sostenibilità e transizioni. Presentazione del webgis": è il titolo dell'evento che si terrà giovedì 21 dicembre 2023 alle 9.30 presso l'Università degli Studi di Napoli «L’Orientale», in Palazzo Du Mesnil, via Chiatamone 61/62.

Si presenterà il progetto finanziato dal dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università di Napoli “L’Orientale” nell’ambito delle iniziative di Public engagement dell’Ateneo. Il lavoro è stato ideato per realizzare una piattaforma informatica grazie al quale si rende possibile ricostruire, georeferenziare e mostrare, mediante cartografie interrogabili in una pluralità di modalità, i dinamismi delle variazioni di territorio e di confini del mosaico politico-amministrativo di base a scala regionale.

Sarà quindi possibile ricostruire la storia delle variazioni geografiche di tutto il territorio campanmo

Il progetto vinto dalla docente di geografia presso l'università l'Orientale, Floriana Galluccio, e dalla ricercatrice Eleonora Guadagno, ha visto la partecipazione di Roberta Mingo.

Al dibattito coordinato dalla giornalista Daniela De Crescenzo parteciperanno il rettore dell'Orientale Roberto Tottoli, Giuseppe Cataldi,Paolo Wulzer, Giuseppe Porzio,Floriana Galluccio, Roberta Mingo, Giuseppe Bencivenga , Carlo De Michele, Rosario Sommella, Antonio Lopes, Sergio Zilli, Francesco Dini, Stefano De Rubertis.