Una reporter di Lonely Planet in visita in Campania: guida sulle bellezze della regione in vista

Una reporter di Lonely Planet in visita in Campania. In incognito. È questa la notizia appena giunta in redazione. Secondo alcune indiscrezioni, una collaboratrice della storica guida turistica avrebbe appena concluso un tour presso alcune zone del nostro territorio. Non i grandi attrattori turistici, ma alcune di quelle meraviglie campane la cui bellezza non è ancora conosciuta ai visitatori di tutto il mondo. I Campi Flegrei, il Castello di Baia e le sue statue sepolte dal fondale marino che possono essere ammirate durante un’escursione in barca grazie alla chiglia trasparente. E ancora Cuma, i ridenti Borghi del Cilento e la suggestione del tramonto che cala sui templi di Paestum, in questi giorni illuminati da Campania By Night, iniziativa promossa dalla Regione Campania tramite Scabec, Società Campana Beni Culturali. Le fonti rivelano inoltre che quest’escursione “segreta” è soltanto una prima tappa in Campania: a settembre, infatti, a catturare l’attenzione della guida turistica saranno altre località campane, come il Gran Cono del Vesuvio, il territorio del Sannio e la Villa Romana di Positano. Possibile che a breve vedremo la pubblicazione di una guida speciale volta a promuovere il nostro patrimonio artistico-culturale? Non ci resta che attendere ancora qualche mese...

