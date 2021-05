Viaggio virtuale nella Pompei archeologica a disposizione delle scuole di tutto il mondo

Una gita scolastica real virtual tra le domus della Pompei romana rimanendo in classe. Da oggi è possibile. Le scuole da oggi potranno entrare nel Parco Archeologico di Pompei anche a distanza.

Questo grazie a LiveCulture, una proposta innovativa per vivere il patrimonio culturale ed essere accompagnati alla scoperta dello straordinario sito archeologico.

Attraverso pochi semplici passi è possibile accedere ad un itinerario virtuale ad altissima risoluzione con fotosferiche a 360°, guidato da operatori didattici dal vivo! Non si tratta di un tour registrato, ma di un percorso in diretta accompagnato da operatori didattici che interagiscono con gli studenti e con il contesto reale e virtuale del sito.

La piattaforma https://www.liveculture.it/location/pompei/ è realizzata da CoopCulture, concessionaria del servizio di didattica per le scuole, in collaborazione con Twiceout.