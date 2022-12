Unione Industriali Napoli e Mann, patto per le buone pratiche made in Naples

Manne Unione Industriali di Napoli: firmato il protocollo di intesa che unisce le due istituzioni fra 2023 e 2025. Tre anni d'iniziative congiunte per celebrare, nel nome della valorizzazione del territorio, i 2.500 anni della fondazione dell'antica Neapolis. La collaborazione, promossa da Paolo Giulierini e Costanzo Jannotti Pecci, avrà come chiave di volta la co-organizzazione di eventi che siano ascrivibili non solo all'ambito artistico, ma anche alla diffusione delle buone pratiche imprenditoriali made in Naples. Le manifestazioni, aperte a cittadini italiani e stranieri, avranno la finalità di veicolare le eccellenze turistiche della città. In concomitanza con la programmazione di iniziative, prevista anche bigliettazione speciale e lancio di abbonamenti che permettano di accedere al Museo a prezzi promo. In prospettiva, l'estensione dell'accordo anche alla Rai e l'avvio dell'interlocuzione con Comune cittadino e Ferrovie dello Stato.

Prove generali dell'accordo in occasione della mostra Bizantini, che aprirà al Museo il prossimo 21 dicembre: previsti tavoli tecnici con le associazioni di categoria, per trovare punti di raccordo tra le antiche maestranze e le attuali produzioni di design e oreficeria. Ancora, in cantiere l'elaborazione di una grafica coordinata per i 2500 anni di Neapolis: tramite un bando, potranno essere le scuole del territorio a definire l'estetica del logo.

«È necessario sviluppare una conoscenza sempre più capillare della storia della nostra città. L’approfondimento delle vicende economiche che hanno caratterizzato le varie epoche contribuirà anche a valorizzare il presente e a indirizzarne le prospettive. Il dialogo tra pubblico e privato, nella migliore declinazione che si può dare alla metodologia di un partenariato che costruisca per davvero insieme progetti e opere, è decisivo per promuovere una narrazione del territorio che esca dagli stereotipi e si rivolga a tutti, in particolare alle nuove generazioni», dichiara Jannotti Pecci, presidente dell'Unione Industriali di Napoli.

«Napoli ci insegna che siamo figli di diverse fondazioni, in cui mondi apparentemente lontani si incontrano. Arte e industria devono unirsi per promuovere la città e il coinvolgimento dell'Archeologico non è casuale: a maggio prossimo apriremo la Sezione Tecnologica Romana, che racconterà come il concetto di tecnologia avesse un taglio sostanzialmente multidisciplinare nel mondo antico», commenta il direttore del Museo Paolo Giulierini.