Hospitality and Destination Management il nuovo master online a Napoli

Il primo master Universitario di I livello in Hospitality and Destination Management della università degli Studi di Napoli Federico II sarà presentato venerdì 17 alle ore 16.00 presso la sala congressi dell’hotel Oriente di Napoli. La presentazione sarà curata di Valentina della Corte, coordinatrice del Master.

Il Master è online e dedicato alla formazione di competenze nel management turistico, alla creazione di professionalità che sappiano gestire il business in maniera sistemica con conoscenze digitali e capacità manageriali ed è istituito presso il Dipartimento di Economia, Management e Istituzioni dell’Università Federico II di Napoli, in collaborazione con il Dipartimento di Agraria, M3 Center University of South Florida e Federica Web Learning.

La ricchezza del processo di apprendimento è garantita dall’attività formativa realizzata online, attraverso la modalità asincrona, accompagnata dall’attività in azienda. Il bando è aperto e sarà possibile presentare le domande per l’iscrizione al Master entro il primo luglio 2022. I posti disponibili sono 30. Il Master ha una durata di 12 mesi e consente il rilascio di 60 CFU. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. La modalità di accesso al Master prevede la valutazione dei titoli e un colloquio orale. Il Master è rivolto a: studenti (che hanno già conseguito la laurea triennale), professionisti ed operatori di settore ed imprenditori.