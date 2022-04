Napoli, all'Università Federico II il convegno «L’Europa come comunità di diritto»

Lunedì 2 maggio 2022, a partire dalle ore 9:00, si terrà presso l’Università degli studi di Napoli Federico II (C.so Umberto I 40, Aula Pessina) l’incontro «L’Europa come Comunità di diritto: il contributo italo-tedesco all’integrazione europea»

Tale evento inaugura la cooperazione tra il dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli Federico II ed il centro italo-tedesco per il dialogo europeo Villa Vigoni, nel quadro dell’accordo di collaborazione nei campi della didattica e della ricerca concluso tra le due istituzioni il 17 novembre 2021. L’incontro si aprirà con i saluti di Matteo Lorito, rettore dell’Università Federico II; Sandro Staiano, direttore del dipartimento di giurisprudenza dell’Università Federico II; Viktor Elbling, ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia, Michele Valensise, ambasciatore e presidente di Villa Vigoni; Roberto Mastroianni, giudice presso il Tribunale dell’Unione Europea; Stefano Ducceschi, console onorario della Repubblica Federale di Germania per le regioni Campania-Calabria-Basilicata e Molise; e Fabio Ferraro, direttore del corso di perfezionamento in diritto UE dell’Università Federico II.

La conferenza, presieduta da Amedeo Arena, professore di diritto dell’Unione Europea e coordinatore della convenzione tra il dipartimento di giurisprudenza fredericiano e Villa Vigoni, si articolerà in due panel: il primo riguarderà il contributo italo-tedesco al processo d’integrazione europea ed alla sua evoluzione da comunità economica a comunità di diritto, il secondo tratterà della cooperazione tra Italia e Germania in ambito accademico e culturale e si soffermerà sulle opportunità di studio e approfondimento per i giovani italiani e tedeschi. Il primo panel, dal titolo «Da Comunità Economica a Comunità di Diritto», si aprirà con una relazione di Elda Morlicchio, professoressa di Lingua e linguistica tedesca presso l’Università L'Orientale e componente del Consiglio direttivo di Villa Vigoni, che si soffermerà sul composto tedesco Rechtsgemeinschaft (“Comunità di diritto”); quindi, Andrea D’Onofrio, professore di Storia contemporanea presso l’Università Federico II, tratterà delle relazioni politico-culturali italo-tedesche dal secondo dopoguerra ai Trattati di Roma del 1957; seguirà la relazione di Jacques Ziller, già Professore di Diritto dell’Unione Europea presso l’Università di Pavia, che muovendo dal concetto di «preminenza del diritto» nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo (1950) delineerà l’evoluzione di tale nozione nell’ambito del diritto comunitario; quindi, Sandro Guerrieri, professore di Storia delle Istituzioni Politiche presso l’Università La Sapienza, si occuperà della rilevanza “esterna” del concetto di “Comunità di diritto”, nel contesto degli accordi di associazione conclusi dalla CEE con Grecia e Spagna; poi, Federico Fabbrini, professore di diritto dell’Unione Europea presso la Dublin City University, parlerà delle sfide più recenti alla Comunità di diritto e della necessità di riaffermare il primato del diritto dell’Unione in tutti gli stati membri.

Si terranno, infine, gli interventi programmati di Claudia Massa e Andrea Circolo, ricercatori presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università Federico II. Il secondo panel, intitolato «La Cooperazione italo-tedesca e le opportunità per i giovani», raccoglierà gli interventi di diversi protagonisti della collaborazione in ambito accademico e culturale tra i due Paesi: Alex Grossklags, responsabile per gli affari politici e stampa presso l’ambasciata della Repubblica Federale di Germania in Italia; Matteo Scotto, Direttore del Dipartimento progettazione attività presso Villa Vigoni; Josephine Löffler, referente dell’Ufficio per gli Scambi giovanili italo-tedeschi (VIAVAI); Giancarmine Bongo, professore di Lingua e linguistica tedesca e Coordinatore del Corso di Studi di laurea magistrale in lingue e letterature per il plurilinguismo Europeo presso l’Univeristà Federico II; Inkeri Tunnigkeit, lettrice del servizio tedesco per lo scambio accademico (DAAD) e Maria Carmen Morese, direttrice del Goethe-Institut di Napoli. Segurà il resoconto delle esperienze di Valentina Di Micco e Maria Vittoria Prisco, due studentesse dell’Università Federico II che sono state ospiti del Complesso di Villa Vigoni sul Lago di Como nel quadro di iniziative volte alla promozione del dialogo europeo. L’incontro è stato realizzato grazie al contributo dell’Univeristà Federico II. La partecipazione (in presenza) consentirà agli studenti di giurisprudenza di conseguire 1 CFU.