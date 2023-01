Da Scuola Superiore di Agricoltura a dipartimento di Agraria dell'Università Federico II. Al primo posto in Italia e tra i primi trenta al mondo fino a diventare principale promotore della nascita di Agritech, il centro nazionale per lo sviluppo delle nuove tecnologie in agricoltura. Un progetto che coinvolge numerose università italiane e centri di ricerca che vale 350 milioni di euro di cui 320 milioni a carico del Pnrr: un finanziamento senza precedenti per la ricerca in agrifood. L'ateneo federiciano è l'ente promotore ed è responsabile dell'hub nazionale che ha sede nell'ex Manifattura dei Tabacchi, in un'area di Napoli Est da anni trascurata e ora in attesa di ricadute positive.

Sono trascorsi 150 anni dal 9 gennaio del 1873 quando veniva inaugurata a Portici, dall'allora ministro dell'Agricoltura Stefano Castagnola, la Scuola Superiore di Agricoltura fondata alla fine del 1872. Da quell'istituto di formazione è nato il dipartimento di Agraria, oggi luogo di eccellenza nazionale diretto da Danilo Ercolini. Un secolo e mezzo di storia che ha inciso nelle politiche riformatrici di notevole portata dal secondo dopoguerra alla metà degli anni '50, partendo dalle premesse poste dai primi governi De Gasperi, che avevano come obiettivo la soluzione della questione meridionale.

Il programma di intervento di quegli anni ebbe al centro la riforma agraria e l'istituzione della Cassa del Mezzogiorno e in quello scenario la facoltà di Agraria di Portici, grazie a figure di alto profilo come Manlio Rossi Doria svolse un ruolo di primo piano divenendo centro di elaborazione politica. «L'ultima classifica internazionale sottolinea il rettore Matteo Lorito - vede il dipartimento di Agraria al primo posto in Italia per produttività scientifica (tra i primi trenta al mondo). Inoltre, è stato appena selezionato come vincitore di un progetto competitivo come dipartimento d'eccellenza in Italia».

Agraria ha sempre rappresentato uno dei punti di forza dell'ateneo federiciano sia per la didattica, sia per la ricerca e la terza missione. «Quando furono fondate le prime Scuole Superiori di Agricoltura (tra cui quella napoletana) non molti anni dopo l'unificazione del Paese, si intendeva offrire - spiega Lorito - un percorso formativo in grado di incorporare le tante innovazioni apportate al settore in particolare nell'Ottocento, inclusa l'esperienza contro le grandi epidemie catastrofiche (peronospera, fillossera ecc.). Forse nessuno dei fondatori avrebbe mai potuto immaginare quanta strada avrebbe fatto quella Scuola, poi facoltà e oggi dipartimento e quanto essa abbia influito nei decenni sullo sviluppo dei territori meridionali, sulla preparazione di grandi personalità scientifiche riconosciute a livello globale, sull'economia di un Paese ancora fortemente legata alle sue produzioni agroalimentari. Un viaggio lungo ed affascinante che proveremo a raccontare, e che ha trasportato tante generazioni di tecnici, studiosi, docenti verso la realizzazione di opere, studi e scoperte di interesse generale».

Scienze agrarie forestali e ambientali, Tecnologie alimentari, Scienze gastronomiche mediterranee, Viticoltura ed enologia sono solo alcuni dei corsi di laurea di un'ampia offerta didattica con oltre duemila studenti iscritti. Accanto ai docenti sono impegnati 150 ricercatori, 90 tecnici, 85 dottorandi con progetti di ricerca per 9,7 milioni di euro. «L'offerta didattica - dice il direttore Ercolini che è anche direttore scientifico di Agritech - prevede dieci corsi di laurea e è in arrivo un nuovo corso in Management della sostenibilità, per la prima volta attivato in Italia». Didattica e ricerca ma anche valorizzazione della Reggia e la fruizione pubblica degli oltre 35 ettari di parco. «Sono davvero orgoglioso - aggiunge Ercolini - che una scuola storica come la nostra sia oggi un hub culturale così importante di didattica, ricerca e public engagement».

Lunedì prossimo alle 10 al Galoppatoio Reale la cerimonia che celebrerà il lungo cammino che ha visto insieme l'Università, la Reggia di Portici e il territorio, alla quale parteciperanno con i vertici dell'Ateneo rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, il sindaco della Città Metropolitana Gaetano Manfredi e il sindaco di Portici Vincenzo Cuomo. Per l'occasione saranno riaperti al pubblico i saloni del piano nobile e il terrazzo attigui alla Sala Cinese dopo i lavori di restauro e risanamento conservativo appena terminati a cura della Soprintendenza e presto ospiteranno i musei delle scienze agrarie. Tra i reperti che troveranno finalmente spazio le collezioni entomologiche finora mai esposte al pubblico.