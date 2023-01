Il 28 dicembre sono stati selezionati dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (Anvur) i 180 Dipartimenti di Eccellenza delle Università italiane statali per il quinquennio 2023-2027, scelti sulla base della ricerca svolta nel quinquennio 2015-2019 e di un progetto scientifico, organizzativo e didattico che dovranno sviluppare. Nell'elenco l'Università di Napoli Federico II è seconda per numero di dipartimenti accreditati che sono 12, preceduta dalla Statale di Milano che ne ha 13, ma se il calcolo viene fatto in base al numero di ricercatori coinvolti, allora l'ateneo federiciano che ne ha 1.410 è il primo in Italia, mentre al secondo posto troviamo l'Università di Bologna con 1.166. Per la Federico II si tratta di un traguardo importante che conferma una crescita in qualità e autorevolezza: nel quinquennio passato, infatti, erano stati solo 5. Per i 180 Dipartimenti di Eccellenza è fissato un fondo annuale di 271 milioni di euro, finanziamenti extra utili al loro sviluppo e miglioramento.

La lista dei 180 Dipartimenti di Eccellenza delle Università italiane statali tiene effettivamente conto dell'eccellenza essendo la valutazione basata su criteri specifici, e non a caso riflette anche gli andamenti di alcune classifiche internazionali come la World's Top 2% Scientists pubblicata dalla Stanford University, con la lista degli scienziati che si sono distinti a livello mondiale per autorevolezza scientifica sulla base del numero di pubblicazioni e citazioni nelle relative aree disciplinari, dove troviamo ben 370 federiciani emersi tra 8,6 milioni di ricercatori al mondo. Inoltre i ranking basati sempre su qualità della ricerca, come l'Academic Ranking of World University o la QS World University Ranking. Insomma, i criteri di valutazione quando basati sulla professionalità favoriscono l'Università di Napoli, quando invece ci sono elementi non determinati dall'ateneo come trasporti o qualità della vita, come avviene per l'obsoleta classifica Censis, ecco che si ritrova in fondo.

Per comprendere meglio l'importanza di far parte nella short list è bene ricordare che c'è stata una selezione tra i 58 atenei pubblici del Paese partendo da 787 dipartimenti e dopo una scrematura per performance dipartimentale si è passati alla graduatoria dei 350 dipartimenti, dove Napoli era sesta con 15 dipartimenti scelti. I 180 dipartimenti sono poi stati selezionati per la qualità dei progetti di ricerca e attività collegate presentati e in questo caso l'ateneo federiciano è riuscito a primeggiare con 12 progetti su 15, aggiungendo ben 7 dipartimenti ai 5 che aveva nel quinquennio 2018-2022.

Nei 12 Dipartimenti di Eccellenza sono coinvolti 1.410 ricercatori. «La metà del nostro personale», ha sottolineato il rettore Matteo Lorito. Inoltre, è il primo per progetti di Ingegneria in Italia. I 12 dipartimenti con rispettivi progetti sono Scienze Economiche e Statistiche diretto da Gabriella Graziano con «Un Data Center per la valutazione delle politiche pubbliche e per lo studio dei fenomeni economici e finanziari»; Scienze Mediche Traslazionali diretto da Annamaria Staiano con «Realizzazione di un centro per ricerca e trial clinici per lo studio in vivo del cross-talk tra i tessuti e la terapia genica»; Ingegneria Industriale diretto da Nicola Bianco con «TEAMS - Transizione EnergeticA e Mobilità Sostenibile»; Agraria diretto da Danilo Ercolini con «RESTART Centre for futuRE SustTanable AgRifood sysTems»; Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione diretto da Fabio Villone con «Interaction technologies for smart energy and e-mobility services in the next-generation village»; Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale diretto da Giuseppe Mensitieri con «Safe and Sustainability by Design SSbD»; Studi Umanistici diretto da Andrea Mazzucchi con «Digital Philology & Cultural Heritage»; Scienze Sociali diretto da Dora Gambardella con «Southern Center for Digital Transformations»; Scienze Chimiche diretto da Luigi Paduano con «arCHIMede Dal nanometro al micron: ARCHItettuta della Materia sulle scalE delle Dimensioni e dei tEmpi»; Farmacia diretto da Angela Zampella con «TRAVEL TRAnslation & deVELopment»; Architettura diretto da Michelangelo Russo con «AbiT - Abitare la transizione»; Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura diretto da Andrea Prota con «MURDISCO Approcci multi-scala e multi-rischio alla sicurezza, resilienza, sostenibilità e digitalizzazione dell'ambiente costruito».