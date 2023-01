Università Federico II di Napoli, convegno di presentazione dei master sociosanitari

Nell’ambito dell’offerta formativa dei master di primo e secondo livello del dipartimento di scienze sociali dell’università di Napoli Federico II si è tenuto il convegno dal titolo: “Rischi emergenze vulnerabilità, risorse umane e governance di sistema, quali modelli per il SSN?”.

Si è discusso di come il mondo della sanità pubblica sia cambiato in questi mesi e come stia cambiando l’approccio alla programmazione e all’organizzazione dei modelli di assistenza clinica, ampliando la sfera delle attività sociosanitarie e facendo emergere nuove modalità di intervento e cura. L’incontro ha posto l’accento sui molteplici aspetti del rischio in sanità, sul controllo delle emergenze della sanità pubblica e sulla vulnerabilità da un punto di vista clinico-assistenziale e della programmazione sanitaria, anche alla luce dei provvedimenti in corso nell’ambito della Missione 6 Salute del Pnrr.

Il convegno è stato aperto da un saluto istituzionale della direttrice del dipartimento di scienze sociali dell'università degli studi di Napoli Federico II, Dora Gambardella.

«Negli ultimi vent’anni questi master sociosanitari ci hanno permesso di costruire delle reti importanti tra i saperi professionali e quelli accademici e, grazie alla collaborazione di tutti i coordinatori e dei nostri tutor, possiamo vantare risultati importanti – ha dichiarato la professoressa Gambardella - tanto da potere dire di essere un punto di riferimento importante per tutto l’ateneo per la formazione di master di primo e di secondo livello».

Il dibattito, a cui hanno partecipato numerosi studenti e esperti del settore, ha visto le relazioni, tra gli altri, della coordinatrice dei master sociosanitari, Maria Gabriella Grassia, di Enrica Amaturo, Nerina Dirindin, Elio Borgonovi, Mariadonata Bellentani, Anna Iervolino, Luigi Stefano Sorvino, Gaetano D’Onofrio, Gabriele Tomei, Gaetano Gubitosa.