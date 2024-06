Per il compleanno dell'Università Federico II, il palco del teatro San Carlo si illumina per i suoi Laureati Illustri. Tutti in sala - tranne Chiara Valerio, che ha inviato un videomessaggio perché impegnata con il Premio Strega - e tutti emozionati del riconoscimento con cui inevitabilmente si guarda al proprio percorso. Come la scrittrice Viola Ardone, il Chair Mission Board for Vaccination Gualtiero Walter Ricciardi, il capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Giovanni Russo, lo scrittore Roberto Saviano, l’ad di Aeroporti di Roma Marco Troncone e il capo del Dipartimento per Affari interni e territoriali Claudio Palomba.

APPROFONDIMENTI Napoli, Università Federico II festeggia i suoi primi 800 anni

I valori dei grandi

«È emozionante trovarmi qui, è come un ritorno a casa. Alla Federico II è iniziato il mio percorso, e dove si è forgiata la volontà di ricercare, studiare, approfondire e forse anche di resistere» ha sottolineato Saviano. «Il suo patrimonio l’ho respirato nel Cortile delle statue, il posto dove spesso mi rifugiavo. Lì c’è Pier delle Vigne che si tolse la vita per le calunnie subite. E poi Giordano Bruno, Tommaso d’Aquino, Vico. Un luogo dove ci sono i napoletani che non hanno praticato il potere, ma che l’hanno criticato, smontato e hanno resistito al potere, immaginando da Napoli di poter interpretare o reinterpretare il mondo. E agli studenti voglio ricordare questi valori. Non puoi pensare di conoscere, se poi quella conoscenza non la pratichi, se quella conoscenza non ti spinge ad avere una direzione di vita in coerenza con i tuoi valori».

L’ex prefetto di Napoli Palomba ricorda «un grande docente come Abbamonte, anche se poi ho fatto la tesi in diritto amministrativo con il professor Marrama, altro docente eccezionale. Il livello dei docenti è rimasto sempre altissimo, non è cosa da poco. Se andiamo a vedere tra magistrati, avvocati dello Stato, prefetti, eccetera, buona parte è uscita proprio dalla Federico II, e questa tradizione di altissima qualità continua e continuerà».

Anche Giovanni Russo cita la grande palestra umana ed etica che è stata ed è Giurisprudenza: «Ho avuto grandi maestri, non faccio nomi perché sono tutti veramente straordinari, che mi hanno guidato nell’apprendimento del diritto. Questo aspetto è la modernità della Federico II e la sua forza. Nei momenti più importanti della mia vita professionale, ho guardato indietro nel tempo, per attingere dalle mie radici e poi pensare al futuro. È un’università che mi ha proiettato nel mondo del diritto, che è un mezzo fatto dagli uomini per gli uomini. Ho portato con me l’umanità di questi insegnamenti».

Seguire le passioni

Incredibile il percorso del laureato illustre Marco Troncone, oggi alla guida di Aeroporti di Roma. «Mi sono laureato in Ingegneria chimica e sono finito in un settore totalmente diverso. È la testimonianza del fatto che quando si inizia un percorso bisogna concedersi anche la possibilità di cambiare. Vorrei dire agli studenti che bisogna continuare sempre a seguire un po’ le proprie passioni, non immaginare di lavorare su degli schemi predefiniti magari decisi da altri, cercare quello che siamo e cercare chi si è, più che puntare a una meta prefissata all’inizio». Anche il pensiero di Viola Ardone è per gli studenti.

«Dobbiamo dare ragione a quell’imperatore che decise di puntare sulla cultura, di investire sui giovani, di investire sugli intellettuali e di immaginare che un regno si potesse basare non solamente sul potere, sulla guerra, sul denaro, ma sulla cultura. Un messaggio straordinario che dobbiamo perseguire, offrendo le migliori possibilità di seguire corsi, la possibilità di ottenere borse di studio, la possibilità di superare i gap economici e anche logistici per quanto riguarda i fuori sede, queste sono tematiche molto importanti e sono assolutamente essenziali per i ragazzi».

I percorsi

Gualtiero Walter Ricciardi ha ricordato «l’onore grandissimo di ritornare nel posto dove tutto è cominciato, dove ci si è arrivati ragazzi e si è usciti professionisti per affrontare un mondo difficile, complesso, con tante sfide». Non soltanto con un patrimonio di conoscenze ma anche con un patrimonio umano, «ai grandi professori, prima di tutto il prof Angelino che diventò poi mio suocero. Quegli incontri mi hanno reso l’uomo in grado di intraprendere il mio percorso. Da studente non l’avrei mai immaginato, e ai ragazzi vorrei arrivasse questo messaggio».