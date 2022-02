L'Università Federico II e il provveditorato delle opere pubbliche firmano un accordo per corsi di formazione e master

Il Provveditorato interregionale delle opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata e il Consorzio ReLuis - Rete di laboratori Universitari di Ingegneria Sismica e Strutturale - che ha sede presso l'Università Federico II hanno stipulato una convenzione quadro per iniziative comuni di formazione e di supporto per una progettazione sostenibile e l'implementazione della metodologia Bim (Building information modeling) negli appalti.

«L'obbiettivo - informa un comunicato - è quello di migliorare e snellire i processi di progettazione e di assegnazione delle opere pubbliche».

La collaborazione prevede: attività di formazione del personale dipendente del Provveditorato, anche attraverso master, tirocini formativi per laureandi negli uffici del Provveditorato; attività di supporto, formazione e coordinamento tecnico-scientifico per un'adeguata gestione dei progetti Pnrr e delle loro fasi esecutive; supporto alla ricerca scientifica ; promozione e diffusione di cultura scientifica e tecnologica sul territorio.

L'accordo quadro ha durata di tre anni e potrà essere rinnovato. Seguiranno specifici accordi attuativi per definire i dettagli della collaborazione.