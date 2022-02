Università, la Federico II organizza un open day per i prossimi studenti di Economia

L’orientamento didattico-professionale dei giovani è al centro della manifestazione #Openday promossa dal Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni (Demi) e dal Dipartimento di Scienze Economiche e statistiche (Dises) dedicata a tutte le scuole dell’intera regione Campania che si svolgerà anche quest’anno in modalità online.

Scendono in campo due Dipartimenti considerati tra i più innovativi e strategici della Federico II per promuovere e presentare alle scuole secondarie di secondo grado la migliore offerta formativa dei corsi di laurea in Economia Aziendale, Economia e Commercio, Economia delle Imprese Finanziarie, Scienze del Turismo a Indirizzo Manageriale e Hospitality Management. Entrambi i Dipartimenti sono connotati da forte interdisciplinaritàe dalegami con importanti imprese nazionali e internazionali e sperimentano innovative metodologie didattiche per una migliore costruzione delle soft skills degli studenti.

Il Demi diretto dalla professoressa Adele Caldarelli è incentrato sull’azienda e il management, mentre il Dises guidato dalla professoressa Maria Gabriella Graziano è focalizzato sull’analisi dei mercati reali e finanziari, i metodi quantitativi e l’economia applicata. La Manifestazione promuove un approccio diretto con gli studenti e fornisce, attraverso la partecipazione dei docenti, tutte le informazioni e i risultati di ciascun corso di laurea in relazione agli indirizzi di studio, alle competenze da acquisire e ai potenziali sbocchi professionali del futuro. Conoscere per orientarsi, conoscere per decidere anche attraverso le esperienze e le testimonianze di giovani neolaureati e di laureandi in fase di studio del percorso formativo e accademico.

All’incontro online partecipano: Adele Caldarelli, direttore del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni, Maria Gabriella Graziano, direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, Mauro Sciarelli, coordinatore del corso di laurea in Economia Aziendale, Valentina Della Corte, coordinatore del corso di laurea in Hospitality Management, Giovanni Walter Puopolo,coordinatore del corso di laurea in Economia delle Imprese Finanziarie, Cristina Davino,coordinatrice del corso di Laurea in Economia e Commercio, Dionisia Russo Krauss, coordinatrice del corso di laurea in Scienze del Turismo ad Indirizzo Manageriale. Sono previste testimonianze di studenti e giovani laureati e durante l’OPEN DAY gli studenti delle scuole secondarie potranno rivolgere domande ai docenti collegati.