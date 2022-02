Università, Stoà presenta il master ​«Direzione e Gestione di Impresa»

Lunedì 14 febbraio, alle ore 12, con un webinar su piattaforma webex, verrà presentata la XXX edizione del master universitario in “Direzione e Gestione di Impresa – Business Innovation”, realizzato da Stoà con l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e accreditato dall’ associazione italiana per la formazione manageriale come master in General Management.

Intervengono Maria Antonia Ciocia, Enrico Cardillo, Francesco Campanella, Francesco Gangi, Vincenzo Maggioni, Nicola MoscarIello. Il master ha l’obiettivo di completare e specializzare la preparazione fornita dagli studi universitari per orientarla incisivamente verso le esigenze e i compiti propri delle funzioni strategiche d’impresa. ll corso ha un’impostazione multidisciplinare ed ha la finalità di trasferire agli allievi le competenze tecniche e le capacità manageriali utili per risolvere i problemi gestionali in una società complessa.