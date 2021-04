Università Orientale, protocollo tra il rettore Tottoli e l'ambasciatrice Neena Malhotra

Un professore indiano insegnerà per un semestre a L'Orientale. Nella sala delle conferenze di Palazzo du Mesnil, alla presenza di S.E. Neena Malhotra, Ambasciatrice dell’India a Roma, e il Rettore dell’Università L’Orientale, Roberto Tottoli, è stato ratificato il MoU (Memorandum of Understanding) fra l’Università L’Orientale e l’ICCR (Indian Council for Cultural Relations). L’ICCR è un ente governativo del Ministero della Cultura indiano che promuove le relazioni culturali internazionali e gli scambi con gli altri Paesi.

L’accordo prevede l’invio di un Hindi Visiting Professor indiano che sarà ospite dell’Orientale per un semestre a partire dalla fine dell’anno e offrirà agli studenti conferenze e seminari sulle tradizioni culturali dell’India, oltre che un laboratorio specialistico nell’ambito del corso della professoressa Stefania Cavaliere docente di Lingua e letteratura hindi all’Orientale. ​

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al centro di Studi su Asia Meridionale e Sud-Est asiatico presieduto da Francesco Sferra, e al Dipartimento “Asia Africa e Mediterraneo” diretto da Andrea Manzo.