Università Parthenope, l'incontro "Opportunità di studio negli Stati Uniti”

Si è tenuto oggi, all' università Parthenope, l'incontro Opportunità di studio e ricerca negli Stati Uniti e programma di borse di studio Fulbright promosso dal dipartimento di ingegneria con il professor Massimiliano Lega e dalla commissione per gli scambi culturali fra l’Italia e gli Stati Uniti US-Italy fullbright commission, in occasione dell’international education week 2022, iniziativa finalizzata a celebrare i benefici dell'istruzione internazionale e degli scambi in tutto il mondo.

Saluti istituzionali affidati al rettore, professor Antonio Garofalo che ha sottolineato l’importanza di tali programmi che offrono agli studenti l’opportunità di vivere un’esperienza di studio e di ricerca negli Stati Uniti.

Il rettore ha ricordato che l’università investe molto nell’internazionalizzazione, mediante l’istituzione di corsi di studio in lingua inglese e di double degree e la sottoscrizione di accordi internazionali; esempio ne è l’accordo di collaborazione con il Mit di Cambridge per la realizzazione del master in “entrepreneurship and innovation management”.

La console generale degli Stati Uniti a Napoli Tracy Roberts-Pounds ha raccontato agli studenti la sua personale esperienza di formazione e di studio all’estero ed ha rimarcato l’importanza di questi scambi che hanno anche l’obiettivo di consolidare legami duraturi tra i due Paesi: ad oggi sono circa diecimila i partecipanti italiani al programma fullbright.

A seguire i saluti del direttore del dipartimento di ingegneria professor Marco Ariola e del direttore del dipartimento di Scienze e Tecnologie professor Giovanni Russo e l’intervento della dottoressa Federica di Martino, advisor della commissione fulbright per il sud Italia, che ha illustrato ai tanti studenti presenti in aula tutte le opportunità di studio e di ricerca in Usa.