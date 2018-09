Nasce la Vesuvio-Ercolano Card: un biglietto unico per vulcano, Mav e Scavi

Sabato 1 Settembre 2018, 14:57

ERCOLANO - Nasce la Vesuvio-Ercolano Card: biglietto unico per visitare il gran cono del vulcano, il Mav, le ville vesuviane e gli Scavi di Ercolano. Firmata la Convenzione tra l'Ente Parco Nazionale del Vesuvio e la Scabec, società in house dalla Regione Campania per la valorizzazione e la promozione dei beni culturali: la firma dell'accordo - sancita dal presidente dell'Ente Parco del Vesuvio Agostino Casillo e dalla vicepresidente Scabec, Teresa Armato.L'accordo sancisce l’ingresso del nostro grande attrattore turistico “Il Gran Cono del Vesuvio” nel circuito artecard. Nello specifico l’accordo è finalizzato alla creazione della Vesuvio-Ercolano Card che permetterà ai turisti con un unico biglietto di visitare i più importanti siti turistici del territorio come il Parco Archeologico di Ercolano, il Museo MAV, le Ville Vesuviane ecc. con sconti particolari e migliorando i servizi. L'obiettivo è quello di creare sinergia tra tutte le istituzioni non solo per incrementare i visitatori e far conoscere di più i siti meno frequentati ma soprattutto spingerli i turisti a restare più giorni sul nostro territorio. «Con l’impegno di tutti possiamo puntare ad aumentare le presenze e sviluppare un turismo sostenibile e di qualità: noi siamo il Vesuvio», il commento di Casillo e Armato.