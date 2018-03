Vesuvio e scavi di Ercolano, prezzi ridotti nella Giornata nazionale del paesaggio

Lunedì 12 Marzo 2018, 18:30 - Ultimo aggiornamento: 12-03-2018 18:30

ERCOLANO - Ingresso a prezzo ridotto agli scavi per chi si recherà in visita anche al Vesuvio.È l'iniziativa promossa dal direttore del parco archeologico, Francesco Sirano, il 13 e 14 marzo in occasione della prima edizione della Giornata Nazionale del Paesaggio, promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo.L'obiettivo è promuovere la cultura del paesaggio e sensibilizzare i cittadini e i visitatori sui temi della conoscenza e della salvaguardia del territorio.I visitatori che esibiranno alla biglietteria degli scavi il biglietto attestante la visita al cratere il 13 e 14 marzo, potranno usufruire di un biglietto ridotto.«Il Vesuvio è un aspetto caratterizzante di forte valenza per il Parco Archeologico di Ercolano - dichiara Sirano - e il nostro impegno è ricordare quotidianamente che dal Vesuvio tutto ha avuto origine, da qui il tributo in questa giornata a un paesaggio che è natura, ecosistema ma anche valore identitario».