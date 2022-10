Viaggio in Campania, la mostra di Giuseppe Leone alla Fondazione Banco di Napoli

Inaugurata alla Fondazione Banco di Napoli, in via dei Tribunali, la mostra fotografica “Viaggio in Campania” di Giuseppe Leone allestimento tra i registri del prestigioso archivio, esperienza unica alla "scoperta" della Campania.

Con Leonardo Sciascia, Vincenzo Consolo e Gesualdo Bufalino, il maestro del bianco e nero ha già raccontato bellezze e contraddizioni della Sicilia. Ora presenta il lavoro che ha dedicato alla nostra regione, nel catalogo accompagnato dai testi di Mario Casillo, Concetto Prestifilippo e Peppe Leone (direttore artistico del progetto). Al taglio del nastro il segretario generale della Fondazione, Ciro Castaldo, con Giuseppina Scognamiglio ed Enza Alfano.

La kermesse è organizzata da Mario Esposito nell’ambito delle residenze artistiche del premio “Penisola sorrentina Arturo Esposito”. I contributi fotografici sono anche utilizzati per una esperienza digitale immersiva sul portale internazionale cercarte.it. La mostra, patrocinata anche dalla Regione Campania e dalla Città Metropolitana di Napoli, esalta luoghi come Sorrento, Pompei, Napoli, Paestum, Benevento, Buonalbergo, Teggiano e Procida. E, dopo la tappa napoletana che si chiuderà il 23 ottobre, la mostra, farà tappa a fine novembre a Ragusa per suggellare il gemellaggio culturale in nome del Sud e della cultura mediterranea promosso sotto il brand del premio "Penisola sorrentina”.