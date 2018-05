Vico Equense, andrà al patrimonio comunale la torre di Punta la Guardia

Giovedì 24 Maggio 2018, 12:55 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 12:55

VICO EQUENSE - Avviate dall'amministrazione comunale le procedure per l’acquisizione al patrimonio pubblico del complesso immobiliare costituito dal fondo demaniale e dalla torre di avvistamento sita in località Punta la Guardia. «Quattro anni fa - spiega Mauro Colandrea, portavoce dell'Associazione “La Torretta” - la nostra associazione ha posto all’attenzione della società civile e degli organi di stampa, lo stato di totale abbandono ed assoluta illegalità in cui versava e versa tutt’ora, la torre di Punta Scutolo. L’iniziativa, incontrò il favore della cittadinanza che, nel giugno del 2014, presentò al Comune di Vico Equense una petizione popolare, sottoscritta da oltre mille residenti, con la quale veniva chiesta la riapertura al pubblico del sito, ed il restauro dell’antica torre».L’imminente trasferimento al patrimonio comunale rappresenterebbe solo il primo passo verso un serio progetto di recupero e valorizzazione dell’intero complesso, affinché venga finalmente restituito alla sua comunità. «Evidenziamo, tuttavia - aggiunge Colandrea -, come nonostante gli anni trascorsi e le ripetute segnalazioni, l'accesso al fondo demaniale di Punta la Guardia sia ancora precluso e che qualsiasi seria iniziativa volta al recupero ed alla valorizzazione del bene, passi necessariamente per la riapertura dell’antico camminamento di via Punta la Guardia, unica ed originaria strada di accesso all’immobile. In tale prospettiva, attendiamo dall’amministrazione comunale un segnale forte e coerente con le dichiarazioni rese».