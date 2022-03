Informazione, nuovi studi per Videonola (con la benedizione del vescovo)

Nuova redazione e nuovi progetti per Videonola, l'emittente televisiva regionale nata trent'anni fa nella città di Giordano Bruno. Più di un quarto di secolo con le telecamere sempre accese sulla cronaca dei territori, puntuale nella denuncia delle criticità e nella valorizzazione delle eccellenze, a cominciare dalla Festa dei Gigli di Nola, patrimonio dell'umanità Unesco, della quale possiede un archivio storico esclusivo.

Una finestra aperta sulla kermesse internazionale che non si è chiusa nemmeno in periodo di pandemia quando nonostante la sospensione della ballata ormai da due anni, ne ha tenuto vivo il ricordo attraverso dirette e programmi speciali. Da oggi gli studi dell'emittente guidata da Giuseppina Alba Pandico e da Isidoro Tardivo e sostenuta dai figli Isidoro Jr e Camilla oltre che da un team di giornalisti ed operatori dominano la scena a piazza Matteotti con le ampie vetrate che si affacciano su Nola e sull'intero territorio. Una nuova casa adatta alle nuove sfide che Videonola intende lanciare per essere al passo con i tempi e con le esigenze delle centinaia di migliaia di utenti che dagli schermi dei televisori e dei telefonini raggiunge ogni giorno.

A benedire il nuovo corso è stato il vescovo di Nola Francesco Marino. In occasione della cerimonia di inaugurazione a Pina Alba Pandico è stata anche consegnata la tessera dell'associazione giornalisti cattolici da parte del segretario regionale Francesco Manca.