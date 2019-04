Le Ville Vesuviane del Miglio d'oro, quei magnifici set amati dai registi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 28 Aprile 2019, 09:30

«Architetto, come la invidio tra tutta questa bellezza». Siamo nel 1980 e a parlare, rivolgendosi a Paolo Romanello, è Marcello Mastroianni. L'attore passeggia nell'esedra di villa Campolieto a Ercolano dove è impegnato nelle riprese del film «La pelle», tenendo sottobraccio l'attuale direttore generale della Fondazione Ente Ville Vesuviane. «Sapesse come la invidio io» fu invece la risposta dell'architetto Romanello, che ora ricorda con affetto questo curioso episodio e aggiunge: «Mastroianni mi disse che se Federico Fellini e il cinema non lo avessero rapito, avrebbe voluto essere proprio un architetto, avendo lavorato già come disegnatore tecnico». E ora il cinema torna nelle ville del Miglio d'oro «perché - precisa Romanello - è bene ricordare che l'area napoletana fu scoperta come set anni fa, e quindi non soltanto per produzioni attuali».