Attore, regista, drammaturgo. Vincenzo Salemme lo conosciamo per il suo valore artistico e i suoi successi (nella scorsa stagione è stato sold out al Teatro Diana con «Natale in casa Cupiello»), ma conosciamo meno l’uomo. Lunedì al Centro Congressi dell’Università Federico II di via Partenope dialogherà con gli studenti dei laboratori teatrali federiciani, del laboratorio F2 Radio lab e dei corsi di studio dedicati al cinema e al teatro per svelare un lato ancora inedito.

Salemme, nella sua biografia si legge: iscritto alla facoltà di Lettere e Filosofia della Federico II. Solo iscritto? Che è successo?

«È successo che sono riuscito a dare solo tre esami. Mi preparai per altri sei esami, ma non trovai mai il tempo per andare a farli. Avevo cominciato a lavorare nella compagnia di Eduardo. Ero sempre in tournée, non riuscii a tenere il passo e abbandonai l’Università».

Rammaricato di aver lasciato gli studi?

«Beh sì. Mi dispiace perché mi piaceva tanto studiare, ancora oggi mi piace leggere molto. Mi avrebbe fatto piacere riuscire a dare gli esami, preparare la tesi e laurearmi, sinceramente. Ma lavorare con Eduardo era una cosa troppo importante: essere preso nella sua compagnia era il massimo: avevo 19 anni, ero troppo preso dal crescere professionalmente a teatro con lui, e poi in seguito con il figlio Luca. Sono stati 15 anni straordinari».

A 19 anni aveva le idee chiare sul suo futuro…

«In parte. Pensi, prima di Lettere e Filosofia mi ero iscritto a Economia e Commercio, perché in quel periodo andava di moda: si iscrivevano tutti lì, in particolare quelli che come me avevano fatto il liceo Umberto. Capii che non faceva per me dopo la prima lezione: non capivo niente. Ma proprio niente di niente. Però, devo ammetterlo, non sono mai stato un bravo studente, anche al liceo ho avuto parecchie difficoltà».

Non si direbbe.

«Ero un ragazzino di Bacoli che ogni giorno andava nella Napoli chic: un pesce fuor d’acqua. Mi sentivo fuori posto nell’ambiente dell’Umberto, e questo si rifletteva nello studio: non sono mai stato bocciato, però rimandato sì. Tuttavia mi piaceva apprendere, studiare, al quarto ginnasio incontrai una professoressa che mi voleva bene, che mi fece amare le discipline classiche. Negli anni successivi invece ebbi un professore con cui non andavo d'accordo e iniziò il disastro. Riversai i miei interessi su altro, il teatro, e, qualche anno dopo, nella scrittura. Devo tutto sempre a quegli anni con Eduardo».

Possiamo dire che lei è laureato all’Università di Eduardo De Filippo?

«Direi proprio di sì».

Incontrerà ragazzi con la passione per il teatro: di cosa parlerà con loro?

«Non so se i ragazzi di oggi riescano a essere davvero appassionati di teatro. Vedo molta più passione per la televisione, perché ovviamente per un giovanissimo gioca anche il fattore esibizionistico, per cui un attore oggi credo sia più proiettato in quel campo. Spero però che ci sia ancora passione per il teatro tra i ragazzi che incontrerò. E a loro consiglio di fare esperienza, all’accademia di arti drammatiche, o, come è capitato a me, trovare una compagnia in cui formarsi. Però gli consiglierei anche di studiare all’Università, perché la cultura serve a farci crescere; ma non studi fini a se stessi, bensì il piacere di apprendere, di conoscere. Ecco, una cosa non deve mancare mai nella vita, non solo artistica: la curiosità».