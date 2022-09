Nel mondo accademico universitario italiano, l’Università Suor Orsola Benincasa è un fiore all’occhiello, grazie ad offerte didattiche innovative e al passo coi tempi; una Scuola di Giornalismo che ogni anno forma futuri professionisti del settore; e, soprattutto, il suo servizio di Job Placement, che offre servizi di orientamento individuale e professionale, articolato per competenze di Facoltà, rivolto ai neolaureati e agli allievi dei corsi post lauream dell'università, per favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro (oltre che promozione di stage e placement in Italia e all'estero ed ulteriori servizi per le aziende).

Tra le proposte di placement nella loro bacheca, risalta in particolar modo il progetto targato WWF Napoli dal titolo “Giovani volontari protagonisti del cambiamento”, il cui protocollo d’intesa è stato firmato a luglio scorso da Francesco Marino, Presidente del WWF Napoli, e Mario Parrella, Amministratore delegato della web company USB SRL – Universal Site Business, con sede legale a Napoli in Via Vicinale Santa Maria del Pianto ed ulteriori sedi operative a Milano e Roma. La mission di quest’ultima, in particolar modo, è quella di diffondere i brand nel mondo digitale, attraverso la realizzazione di siti web, strutturazione di piattaforme e strumenti di e-commerce, attività di social media marketing, ottimizzazione SEO, strategie di advertising, proposte grafiche ed ulteriori soluzioni integrate per rispondere alle specifiche esigenze di ogni singolo settore d’impresa. I suoi “Cavalieri Digitali” (così amano definirsi) sono altamente formati in ogni ramo del Web Marketing e si propongono di offrire al cliente una grande varietà di approcci possibili, con un’identificazione specifica degli obiettivi da raggiungere, assieme ad una comunicazione costante e su misura.

Data la sempre più estesa preponderanza e commistione tra comunicazione e digital marketing, il progetto del WWF intende dunque offrire la possibilità di formarsi professionalmente nell’ambito del Green Job, con un particolare riguardo per le attività di comunicazione e marketing richieste per il settore. Il progetto che si svolgerà in presenza, e online sulla piattaforma WWF One Planet School, si svolgerà in due fasi. Nella prima fase è prevista una serie di seminari e workshop informativi per nuove figure professionali nell’ambito di cui sopra e per poter aumentare il livello di consapevolezza e conoscenza. La seconda fase, invece, prevede che i due migliori corsisti (sui 20 in totale che passeranno la preselezione) svolgeranno uno stage di 8 mesi con retribuzione pari a 625 euro mensili presso USB, oltre a porre in essere ulteriori attività a supporto delle iniziative del WWF Napoli.

Inoltre la prima fase, della durata di circa 3 mesi, si svolgerà anche presso la sala riunione di USB e presso le Oasi WWF Campania. Il WWF esporrà temi quali la propria mission, l’organizzazione, i progetti e le campagne. Sono previste anche testimonianze di imprese, enti e altre associazioni. USB, infine, curerà i moduli su Comunicazione digitale, Scrittura creativa, Grafica digitale, Social Media. Il regolamento, le condizioni generali di partecipazione e il programma sono pubblicati sulle pagine social del WWF Napoli e sul sito ufficiale di USB. L’iniziativa è riservata a laureandi, laureati e diplomati di scuole secondarie di secondo grado con formazione in ambito tecnico scientifico residenti in Campania. Il corso partirà nel mese di ottobre in occasione dell’iniziativa del WWF Italia Urban Nature e sarà certificato dal WWF Italia (in quanto Ente riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione). Il termine di presentazione della domanda è il 30 settembre 2022 attraverso compilazione di modulo dal sito ufficiale di WWF Napoli.