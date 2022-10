Zona industriale di Caivano: al via ciclo di seminari formativi per le aziende

Saranno tre meeting per approfondire i diversi aspetti che si traducono in opportunità di crescita, sia per le imprese che per i lavoratori.

Semaforo verde per il ciclo di forum denominato “Conoscere è un’opportunità”, destinato alle aziende della zona industriale di Pascarola, fortemente voluto dai vertici del consorzio Asi Csa di Caivano, ed in modo particolare dal presidente Francesco Saverio Rea, dai vicepresidenti Iuri Bervicato e Nino Navas e dal direttore generale Denis Scarmozzino.

Dunque un’occasione importante per il distretto industriale del Napoletano, che così si candida a diventare hub di conoscenza e formazione in grado di ospitare eventi di grande spessore.

Attualmente la zona Asi di Pascarola è una delle più grandi realtà produttive del Sud con un fatturato annuale che si attesta sui cinque miliardi di euro, mentre, compreso l’indotto, i posti di lavoro sfiorano quota seimila.

Il ciclo di seminari, organizzato dalla società di consulenza Bee Job Srl, si struttura in tre diversi incontri, che si svolgeranno presso la sede del Consorzio. Sono destinati a gruppi diversi di aziende e professionisti, nelle date del 9 novembre, 16 novembre e 22 novembre (dalle 15 alle 17).

Il programma degli happening saranno improntati sugli strumenti di welfare aziendale, (il titolo è “Welfare Aziendale: come migliorare la vita riducendo i costi”) e vedrà come principale relatore Mario Panelli (Account Manager Direzione Commerciale Edenred Italia Campania e Molise).

Oltre a migliorare la qualità del lavoro di tutti, alcuni strumenti di welfare (es. buoni pasto e fringe benefits) godono di agevolazioni che è utile conoscere e che saranno al centro dell’approfondimento. Seguirà il focus su “Ricerca e selezione: la grande sfida del mercato di oggi”. Protagonista sarà l’HR Manager, Consulente Aziendale e docente IFTS Lino Fisciarelli.

Il terzo appuntamento, invece, sarà riservato ad approfondimenti sul programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori), e vedrà in campo Vincenzo Panico, coordinatore del network di Bee Job Srl ed esperto di politiche attive per il lavoro.

Tutti i seminari saranno introdotti dal consulente Giovanni Arnone di Bee Job Srl.