I 180 anni della linea ferroviaria Napoli-Portici: il presidente Mattarella sul treno storico

Sabato 5 Ottobre 2019, 12:00 - Ultimo aggiornamento: 05-10-2019 12:14

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto a Portici dove prenderà parte alla cerimonia per il 180esimo anniversario della linea ferroviaria Napoli-Portici. Con il capo dello Stato sono arrivati a Portici anche i ministri Luigi Di Maio e Paola De Micheli, l'amministratore delegato di Fs, Gianfranco Battisti, il presidente della giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca e il sindaco della Città metropolitana di Napoli Luigi de Magistris.Il presidente Mattarella ha percorso a bordo dello storico treno presidenziale la linea che Ferdinando II di Borbone inaugurò il 3 ottobre 1839, con il primo viaggio in treno nella storia della penisola.Il presidente è stato accolto da uno striscione esposto sul muro di cinta che circonda il rudere della stazione Bayard di Napoli, antico capolinea della Napoli-Portici: «Qui giace sepolta dalla vergogna italiana la prima ferrovia. 3-10-1839». Sullo striscione, il cui testo è tradotto anche in inglese, è esposta anche una bandiera con la scritta «Nazziona Napolitana Indepennente» su campo giallo e rosso, colori della città di Napoli, e uno stemma con il cavallo antico simbolo della Provincia di Napoli e oggi della Città Metropolitana di Napoli.