«Se la storia fosse andata in altro modo, oggi si ragionava diversamente, oggi delle persone possono essere senatori e deputati» ma «se la storia fosse andata in altro modo, probabilmente, saremmo magari in galera o torturati». Così Roberto Fico, intervenendo online a "I luoghi della memoria: un patrimonio della Democrazia, in occasione del 75esimo Anniversario della Liberazione". «Io oggi posso essere eletto presidente Camera perché le persone sono libere. La nostra Repubblica si fonda sulla lotta al nazifascismo e io vengo da Napoli, una città che si è liberata da sola, io mi sento completamente appartenente a questa storia».

«Credo che la sanità pubblica e la scuola - ha proseguito - sono pilastri a cui non si può rinunciare, e derivano dai valori della Resistenza e della Costituzione». «Io sono potuto essere eletto in Parlamento - ha proseguito Fico - perché c'è chi ha combattuto. Se la storia fosse andata in altro modo si sarebbe ragionato in altro modo, e anziché essere eletto in Parlamento qualcuno sarebbe finito in galera o sarebbe stato torturato». «Io sono di Napoli - ha sottolineato - la città delle quattro giornate, che si è liberata da sola ed ha la medaglia al valor civile. Io mi sento parte di questa storia, da Presidente ho visitato diversi luoghi della memoria, e da presidente difenderò sempre questi valori e principi, anche continuando per esempio a portare avanti la desecretazione e la digitalizzazione dei documenti e degli atti sulle stragi nazi-fasciste. Già oggi molti documenti sono scaricabili. Dico questo perché la Storia deve essere trasparente, perché sulla verità si costruisce la nostra società» ha concluso il presidente della Camera.

