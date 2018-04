Il 25 aprile di Napoli per i migranti: «Condizioni più umane per i centri di accoglienza»

Mercoledì 25 Aprile 2018, 16:02 - Ultimo aggiornamento: 25-04-2018 16:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non solo antifascisti. Nel giorno della liberazione dell'Italia dal nazifascismo che nella prima metà del secolo scorso insanguinò l’Europa, a Napoli un lungo corteo s'è snodato da piazza Mancini fino a piazza Scipione Ammirato a Materdei. «Non ricordiamo il 25 aprile solo come festa di liberazione - spiega Matteo, attivista di Potere al Popolo - ma consegneremo alla questura un documento dove chiediamo condizioni più umane per i centri di accoglienza e il prolungamento dei permessi di soggiorno da sei mesi a un anno».Cartelloni e bandiere richiamano l’attenzione proprio sulla problematica dell’accoglienza e della sanità per i migranti. «Vogliamo vivere in Italia dignitosamente», dice Moussa, maliana trapiantata a Napoli. E chiosa: «Siamo esseri umani come tutti gli altri e i nostri diritti vanno rispettati»