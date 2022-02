New entry nella giunta del sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione. Per motivi istituzionali si è dimesso l’assessore Isaia Guardascione, il primo cittadino ha affidato l’incarico a Vittorio Ambrosino - di 26 anni, residente a Monte di Procida - laureato in Giurisprudenza, tirocinante presso la Procura della Repubblica di Napoli e praticante avvocato.

A lui sono state conferite le deleghe a Demanio, Patrimonio, Commercio, Attività produttive, Polizia municipale, Protezione civile e Sport. «Sono orgoglioso per questo incarico – dice Ambrosino - Ringrazio il sindaco per questa occasione».

Il sindaco, Josi Gerardo Della Ragione, commenta: «Sono felice di poter dare fiducia a giovani capaci. Ringrazio Isaia Guardascione, professionista esemplare, per aver adempiuto al proprio compito in giunta con lealtà, impegno e sacrificio A Vittorio, giovane figlio di Bacoli, so di aver conferito un incarico oneroso, complesso, ricco di difficoltà». L’assessore dimissionario Guardascione proseguirà, con un altro ruolo, la sua collaborazione con l’amministrazione comunale. Critiche intanto dal consigliere di FdI, Nello Savoia, per questo cambio in giunta.