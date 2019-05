CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 27 Maggio 2019, 07:25

Sarà stata colpa della pioggia scrosciante, praticamente ininterrotta da sabato sera, oppure della poca fiducia nell'offerta politica. Ma nei venti comuni della provincia di Napoli, dove si è votato per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale, l'affluenza è in calo. In provincia ha votato per le amministrative il 69,88% degli aventi diritto, tre punti percentuali in meno del 72,80% della precedente tornata. Numeri che, comunque, restano entusiasmanti rispetto all'affluenza per le Europee, che è al 43,46%. In provincia si è votato comunque di più rispetto al capoluogo (40,02%).I NUMERIIl record dell'affluenza in provincia è stato raggiunto nei monti Lattari, a Casola di Napoli, dove ha votato l'86,27% degli aventi diritto. Subito dietro Carbonara di Nola, all'84,69%. Curioso il dato dei due comuni dell'isola azzurra: a Capri (63,20%) si è votato più che ad Anacapri (53,52%), che è anche il dato più basso della provincia. Anche nei sette comuni superiori ai quindicimila abitanti - e quindi con potenziale secondo turno - vincono i Lattari: domina Sant'Antonio Abate (85,32%), seguita da Nola (77,57%) e Sant'Anastasia (76,22%). Maglia nera è Casoria, dove l'affluenza si è fermata al 60,58%. C'è già un sindaco eletto, a Liveri: nel comune del Nolano con un solo candidato a primo cittadino, Raffaele Coppola, l'unico avversario era il quorum del 50 per cento dei votanti più uno. Già superato alle 19 con un'affluenza del 58,86% (alla fine diventata del 72,17%), con Coppola eletto sindaco per la terza volta.