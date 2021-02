Abusivismo edilizio, ruspe a Pianura: giù la casa condonata, è polemica

Proseguono gli abbattimenti di edifici abusivamente costruiti a Napoli. E i riflettori illuminano, ancora una volta, il quartiere della estrema periferia occidentale - Pianura - che si rivela essere una delle aree con il più alto tasso di edificazione fuorilegge.

Sono ore drammatiche e cariche di tensione quelle che si vivono a Pianura, quartiere già teatro di abbattimenti decisi dalla magistratura, ma anche - e pure questo va ricordato - di drammi e tragedie legate alla mano criminale di chi costruisce abusivamente, senza farsi scrupoli del dissesto idrogeologico, prima ancora che dei divieti imposti dalla legge.

In queste ore sta per andare giù, abbattuta dai caterpillar e dalle gru, una palazzina edificata nientemeno che nel 1994. Nel secolo scorso. Dopo 27 anni arriva la decisione di una giustizia troppo spesso tardiva che impone la demolizione del manufatto. «Quando mio padre ha costruito la casa 27 anni fa - ha raccontato una delle proprietarie di un appartamento che ricade nell'immobile fuorilegge - il Comune di Napoli aveva concesso licenza fognaria, edilizia, ci ha anche chiesto di partecipare alla richiesta di pratica di condono tanto è vero che mio padre pagò i famosi 30 milioni per la pratica. E oggi ci sfrattano e il Comune non dà manco un'alternativa a noi e a tutte le famiglie che stanno subendo tutto questo».

Rabbia, tanta rabbia tra i componenti dei tre nuclei familiari che adesso non sanno dove andare a vivere. E interrogativi: tante le domande sul perché nessuno si sia accorto che qualcuno stava edificando una villetta che - al netto delle dichiarazioni di chi vi abita - non avrebbe avuto i presupposti di legge per poter essere costruita.

Ma oramai è tardi. L'ordinanza di demolizione non lascia spazio a spiragli. E così, mattone dopo mattone, quel villino andrà giù, inesorabilmente. Non esistono più margini di trattativa giudiziaria: a chiudere le porte alla speranza dei residenti c'è un vincolo paesaggistico che sbarra le strada ad ogni forma di condono. L'abbattimento scatena feroci polemiche. Insorge Marco Nonno, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, che afferma: «Stamane (ieri, ndr) si sta verificando l'ennesimo abbattimento a Pianura. Urge un tavolo regionale finalizzato a fermare quello che oramai è un vero e proprio dramma sociale, prima ancora che amministrativo, legale, giudiziario ed urbanistico. Una piaga sociale che bisogna risolvere, specie per quel che riguarda case costruite su suoli i cui proprietari hanno aderito, pagando il corrispettivo, anche al condono e su cui i vincoli sono subentrati successivamente», aggiunge.

