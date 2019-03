Il Comune di Napoli e l'Acen (Associazione costruttori edili Napoli) hanno firmato un accordo di collaborazione scientifica finalizzato alla realizzazione di attività di analisi e di studio per l'approfondimento di dinamiche di trasformazione sociale, economica e urbana che riguardano la città. A siglare l'intesa sono stati il sindaco Luigi de Magistris e il presidente Acen Federica Brancaccio. Secondo l'accordo, gli studi e le proposte realizzate dall'Acen saranno rese disponibili gratuitamente all'amministrazione comunale che potrà utilizzarle ai fini di una più ampia conoscenza del territorio e delle sue fragilità in termini di consolidamento statico, rischio sismico, valorizzazione del patrimonio ed efficientamento energetico. «Il Comune di Napoli - ha dichiarato l'assessore alle Politiche urbane - è sempre aperto a ricevere contributi, studi e proposte da parte di tutti i settori competenti che, nel mettere a disposizione le proprie conoscenze a favore del pubblico, possono contribuire alla valorizzazione collettiva del territorio cittadino».



«La collaborazione istituzionale tra Acen e Comune di Napoli si consolida anche attraverso la sottoscrizione del protocollo d'intesa siglato oggi che, auspichiamo, possa avere ricadute significative per la riqualificazione urbana e la trasformazione socio-economica dei nostri territori. L'accordo - continua Federica Brancaccio, presidente dell'Acen - viene peraltro siglato in un momento storico segnato da una profonda crisi - che attanaglia non solo il settore delle costruzioni - e, dunque - conclude la leader dell'Acen - appare fondamentale creare e rafforzare sinergie inter-istituzionali con tutti gli attori del territorio, per elaborare risposte possibili alle difficoltà economiche e alle sfide di una realtà in continua evoluzione».

Mercoledì 20 Marzo 2019, 17:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA