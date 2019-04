Accordo Regione-Ordine avvocati: finalmente l'equo compenso per gli incarichi professionali

Mercoledì 17 Aprile 2019, 20:57

La Giunta Regionale ha approvato la delibera con la quale viene impartito agli uffici regionali, agli enti strumentali e alle società "in house" della Regione Campania, l'indirizzo di garantire, negli atti delle procedure ad evidenza pubblica, la tutela del lavoro autonomo e il rispetto dell'applicazione dell'equo compenso stabilito dalla normativa statale. In particolare va assicurato che il compenso sia conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia di equo compenso, nonché ai decreti ministeriali che fissano i parametri da utilizzare nella liquidazione dei compensi. La delibera della Giunta nasce dal confronto costruttivo e propositivo con le rappresentanze dell’Avvocatura.“Si tratta di un importante risultato politico per tutti gli avvocati - ha commentato Antonio Tafuri, presidente dell’ordine forense di Napoli (al centro nella foto con i consiglieri Giuseppe Napolitano ed Elena De Rosa - perché rappresenta il riconoscimento del valore della professione e al contempo è un deciso passo verso il rispetto dei parametri ministeriali da parte dell’intera pubblica amministrazione e verso la reintroduzione dei minimi tariffari obbligatori”.