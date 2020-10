Il sindaco Raffaele Lettieri è positivo al Covid. Ad annunciarlo è stato lui stesso dopo poco mezzanotte sulla sua pagina Facebook.

“Cari concittadini, vi scrivo per informarvi che ho saputo poco fa di essere positivo al Covid-19. Questo virus, come sapete, è invisibile e insidioso. Sono in isolamento e voglio rassicurare subito tutti: sia io che i miei familiari stiamo bene, io non ho sintomi”, ha assicurato il primo cittadino di Acerra sui social. Al momento Lettieri, che proprio ieri mattina aveva presieduto alla commemorazione della strage nazista di Acerra del 1943, è in isolamento presso la sua abitazione. “Ho iniziato subito la quarantena e nelle prossime ore provvederò anche a comunicare all’Asl l’elenco delle persone con le quali negli ultimi giorni ho avuto dei contatti più stretti” ha spiegato il sindaco Lettieri assicurando che continuerà a lavorare “per la mia comunità” dalla sua casa.

LEGGI ANCHE Porto abusivo di armi e ricettazione, in manette 40enne del Vallo di Lauro

A seguito del suo contagio, è stata disposta la chiusura per domani di tutti gli uffici comunali fatta eccezione del comando dei vigili urbani, l’unico luogo che non è stato frequentato dal primo cittadino. Il municipio riaprirà normalmente dopo l’avventura sanificazione dei locali.

“Ora invito tutti a mantenere la massima attenzione e vigilanza per far fronte all’emergenza nazionale coronavirus, ad osservare rigidamente le regole di comportamento per evitare il diffondersi del contagio. Ringrazio tutti coloro i quali stanno lavorando in prima linea. Restiamo uniti per vincere questa lunga battaglia. Sono convinto che ne usciremo vittoriosi tutti insieme e più forti che mai. Supereremo anche questo insieme. Acerra è una grande comunità” ha concluso dalla sua pagina Facebook Lettieri.

La scorsa settimana sua figlia Vittoria è stata eletta consigliere regionale con oltre 11 mila preferenze nella lista a sostegno del presidente De Luca.

Attualmente ad Acerra sono stati rilevati 70 nuovi casi di contagio, con un incremento di ben 22 persone infette da domenica a ieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA